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Ionela Miruna Garneata, la 24enne di origini romene trovata senza vita nella villetta bifamiliare di via Roma, a Ponte Buggianese (Pistoia), sarebbe stata uccisa con un oggetto contundente, che al momento non è stato ancora recuperato. Per il delitto il principale sospettato è il compagno, Andrea

Nardini, 25 anni, che viveva con lei nell’abitazione.

Secondo la prima ricostruzione, il giovane avrebbe aggredito e ucciso la ragazza per poi allontanarsi in auto. Dopo aver percorso circa 70 chilometri, avrebbe raggiunto il viadotto Lora, lungo l’autostrada A1, nel territorio di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Qui avrebbe dato fuoco alla vettura, si sarebbe incendiato e infine sarebbe precipitato dal ponte, togliendosi la vita. Si tratta dello stesso viadotto dove, lo scorso 3 settembre, era stata uccisa

Lorena Isceri, gettata nel vuoto dall’ex fidanzato Federico Vella, che poi si era suicidato.

Nell’abitazione di via Roma sono ancora in corso i rilievi della polizia scientifica. Gli investigatori avrebbero repertato numerose tracce

di sangue, compatibili con una colluttazione. Resta da chiarire anche chi abbia contattato il numero unico di emergenza 112 per segnalare quanto accaduto nella villetta.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026