Femminicidio a Bergamo, donna uccisa a coltellate: arrestato il marito

(Adnkronos) – Ennesimo femminicidio, questa volta a Bergamo. Un 49enne è stato arrestato a Bergamo con l'accusa di aver ucciso a coltellate la moglie 41enne. Il fatto sarebbe avvenuto in casa. L'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII per accertamenti, ma non avrebbe tentato il suicidio come inizialmente si era ipotizzato. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

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Pubblicato il 18 Marzo 2026