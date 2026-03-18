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Femminicidio a Bergamo, donna uccisa a coltellate: arrestato il marito

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(Adnkronos) – Ennesimo femminicidio, questa volta a Bergamo. Un 49enne è stato arrestato a Bergamo con l'accusa di aver ucciso a coltellate la moglie 41enne. Il fatto sarebbe avvenuto in casa. L'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII per accertamenti, ma non avrebbe tentato il suicidio come inizialmente si era ipotizzato. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Marzo 2026

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