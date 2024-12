Fedez vola a St Barth, il Natale nella villa di lusso ai Caraibi

(Adnkronos) –

Fedez ha scelto una vacanza natalizia tutta esotica. Il rapper, dopo la partecipazione a 'Sarà Sanremo', è volato in direzione St Barth in compagnia di alcuni amici. Al contrario, Chiara Ferragni ha scelto di trascorrere le vacanze natalizie in compagnia della sua famiglia in montagna. Sole, mare e villa da sogno per Fedez durante le festività natalizie. Il rapper dopo aver rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute, ha deciso di allontanarsi per un po' da Milano e dalle basse temperature invernali per concedersi una vacanza speciale. L'ex marito di Chiara Ferragni, in compagnia di alcuni amici, si è imbarcato su un jet privato e si è recato a Saint Barth, un'isola delle Antille Francesi. La villa scelta per la fuga ai Caraibi è una dimora di lusso con la camera da letto che affaccia direttamente sul mar dei Caraibi. Dalle foto condivise dal rapper è ben visibile il posto in cui il gruppo ha deciso di alloggiare, dotato di una spa privata, di una sala fitness e una sala giochi. Al contrario, Chiara Ferragni è volata sulle Alpi trentine, come da tradizione, insieme alla mamma Marina Di Guardo e alle sorelle Francesca e Valentina. Insieme a lei anche i figli Leone e Vittoria. Questo è il primo Natale che i Ferragnez passeranno in due località differenti, e il primo per Fedez lontano dai figli. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Dicembre 2024