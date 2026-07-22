Fedez sta meglio, rapper continua i controlli in Humanitas

(Adnkronos) –

Fedez sta meglio. A quanto apprende l'Adnkronos, all'ospedale Humanitas il rapper è ricoverato in Gastroenterologia ed è stato sottoposto a esami diagnostici e strumentali. Continua dunque i controlli, ma sembra avere superato l'episodio di sanguinamento che l'ha portato al ricovero prima all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, quindi all'Irccs di Rozzano. Le dimissioni, se la situazione si manterrà stabile, potrebbero essere vicine. Lunedì 20 luglio sera Fedez era arrivato in ambulanza al Pronto soccorso del Fatebenefratelli, l'ospedale dove nel 2023 era stato operato d'urgenza per il sanguinamento di alcune ulcere. Dopo un giorno di ricovero in Chirurgia, nella serata di martedì 21 luglio ha lasciato l'ospedale per trasferirsi all'Humanitas di Rozzano, nell'hinterland milanese.

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Pubblicato il 22 Luglio 2026