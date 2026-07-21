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Fedez ricoverato, sottoposto a esami all’ospedale Fatebenefratelli di Milano

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(Adnkronos) –
Fedez, arrivato ieri sera in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano, è stato ricoverato nel reparto di chirurgia dove nel 2023 era stato operato d'urgenza per il sanguinamento di alcune ulcere. A quanto apprende l'Adnkronos, la situazione è al momento sotto controllo.  In seguito a un episodio di sanguinamento, il rapper è stato sottoposto a esami strumentali di cui si attende l'esito. Non si esclude che abbia ricevuto trasfusioni.  Il ricovero è arrivato a due giorni dalla nascita del terzo figlio, Edoardo Lupo, nato dall'amore con Giulia Honegger. Il rapper, già papà di Leone e Vittoria, avuti dall'ex moglie Chiara Ferragni, ha condiviso di recente un carosello di foto su Instagram per ufficializzare la notizia pubblicamente. In uno degli scatti, i due genitori appaiono abbracciati nel letto d'ospedale mentre stringono tra le braccia il neonato, nato all'Ospedale San Raffaele di Milano.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Luglio 2026

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