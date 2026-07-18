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Fedez papà per la terza volta, è nato il figlio Edoardo Lupo: “Una gioia così grande”

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(Adnkronos) – "Una gioia così grande". Con queste parole Fedez annuncia la nascita del terzo figlio, Edoardo Lupo, nato dall'amore con Giulia Honegger. Il rapper, già papà di Leone e Vittoria, avuti dall'ex moglie Chiara Ferragni, ha condiviso un carosello di foto su Instagram per ufficializzare la notizia pubblicamente.    Nello scatto i due genitori appaiono abbracciati nel letto d'ospedale mentre stringono tra le braccia il neonato, nato all'Ospedale San Raffaele di Milano. Tra le foto condivise sui social, Fedez ha mostrato il tenero regalo del primogenito Leone. Il piccolo, che oggi ha 8 anni, ha portato in ospedale un disegno in cui ha rappresentato la famaglia 'allargata': "Io, tu, Giulia, Vitto ed Edo", si vede.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Luglio 2026

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