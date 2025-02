Fedez, Marco Masini e Bella Stronza a Sanremo 2025: il duetto e la cover

(Adnkronos) –

Fedez e Marco Masini insieme nella serata delle cover e dei duetti a Sanremo 2025 con Bella Stronza, uno dei maggiori successi del 60enne cantante toscano. Il pezzo, scritto con Giancarlo Bigazzi, festeggia quest'anno i 30 anni. La canzone è uno dei principali motivi di interesse per gli inevitabili collegamenti alle vicende private di Fedez, alla fine del matrimonio con Chiara Ferragni e al gossip sulla relazione con Angelica Montini. L'avvicinamento alla serata di oggi è stato caratterizzato da domande e curiosità sul testo che verrà proposto, anche per la durezza di alcuni versi.

Masini, cha ha vinto il festival tra le nuove proposte nel 1990 con Disperato e tra i big nel 2004 con L'uomo volante, ha chiarito nei giorni scorsi che "nessuna frase, nessuna parola" della canzone "è stata modificata. Abbiamo semplicemente unito parti del testo originale con le nuove strofe scritte da Federico per l'occasione. "La cover di Bella Stronza che io e Federico porteremo sul palco dell'Ariston venerdì non sarà nulla di tutto ciò che sto leggendo sui media: nessuna frase, nessuna parola della canzone è stata modificata. Abbiamo semplicemente unito parti del testo originale con le nuove strofe scritte da Federico per l'occasione. Ne è nato un racconto totalmente nuovo, del quale in tanti stanno parlando senza averlo neanche ascoltato", ha scritto Masini. Il mistero riguarda le strofe più esplicite del testo di Masini: "Bella stronza/Che hai chiamato la volante quella notte/E volevi farmi mettere in manette/Solo perché avevo perso la pazienza/La speranza, sì, bella stronza". E ancora: "Mi verrebbe di strapparti/Quei vestiti da puttana/E tenerti a gambe aperte/Finché viene domattina/Ma di questo nostro amore/Così tenero e pulito/Non mi resterebbe altro che un lunghissimo minuto di violenza/E allora ti saluto, bella stronza, eh". Il contributo di Fedez è costituito da una serie di barre. "Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto", canta il rapper suggerendo una relazione segreta e travagliata. "Ho visto tutti i miei castelli dissolversi in granelli" e "Mi hai detto che sono la ragione perché non riesci più ad amare/ mi chiedo come tutto può finire ancora prima di iniziare" dipingono un quadro di un amore fragile e forse mai veramente sbocciato. C'è anche un riferimento all'intervento chirurgico subito dal rapper dopo la dianogis di tumore al pancreas: "Ho una cicatrice sulla pancia che mi ha fatto meno male", alimentano le speculazioni su una possibile dedica alla Montini. La frase conclusiva – "Chi cerca quello che non deve trova quello che non vuole/Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza" – lascia aperta ogni interpretazione e contribuisce ad alimentare il dibattito sull'identità della 'bella stronza' in questione. Masini, nome top nella musica italiana degli anni '90, ha dovuto convivere con un'immagine che gli è stata cucita addosso dopo i primi 2 album. I suoi testi, senza nessun fondamento, venivano considerati cupi e negativi per l'influenza sui giovani. La reazione del cantante? Nel 1993 arriva il brano 'Vaffanculo', una hit tra polemiche e censure. La carriera di Masini si è riaccesa in particolare nel 2004, con il trionfo a Sanremo con L'uomo volante. Nel complesso, l'artista toscano vanta 9 presenze al Festival. Oggi sarà all'Ariston come partner di Fedez a distanza di 5 anni dall'ultima apparizione come concorrente. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Febbraio 2025