Fedez, ‘lezione’ a Ultima Generazione su aerei privati: “Rompete solo le scatole”

(Adnkronos) – "Lo fate solo per rompere i coglioni". Firmato, Fedez. Il rapper interviene con toni 'vivaci' a La Zanzara, il programma condotto da Giuseppe Cruciani su Radio24, per rispondere ad un'attivista di Ultima Generazione che critica il ricorso ai voli privati chiamando in causa anche l'artista. "Mi piace la tracotanza di chi pensa di essere la polizia dei cieli e di chi pensa di essere moralmente più elevato degli altri", dice Fedez, 'convocato' da Cruciani. "Le faccio una domanda -dice il rapper rivolgendosi all'attivista Ester Goffi-: sa qual è l'impatto degli aerei in relazione alla produzione di Co2. Non lo sa? Glielo dico io. Tutti gli aerei impattano per il 2% sul totale delle emissioni, i privati pesano meno del 2%". "Voi -incalza Fedez con linguaggio esplicito- dovete cagare il cazzo a quelli che volano con aerei privati solo per rompere le scatole. Se le persone non volassero con aerei privati, il mondo brucerebbe lo stesso: lo fate solo per rompere i coglioni, mera retorica del cazzo…". L'attivista stigmatizza il linguaggio e Fedez chiosa prima di congedarsi: "Eh, sono di Rozzano io…". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Luglio 2025