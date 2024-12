Fedez, la frecciata a Selvaggia Lucarelli prima del 2025: cosa ha detto

(Adnkronos) –

Fedez conclude il 2024 con una provocazione a Selvaggia Lucarelli. Con una storia condivisa su Instagram, il rapper italiano ha tracciato un bilancio degli ultimi anni: dal tumore al pancreas nel 2022, al divorzio da Chiara Ferragni nel 2024. Tra le disavventure, Fedez ha citato anche la blogger. Fedez, che attualmente si trova in vacanza a Saint Barth, ha elencato alcune delle difficoltà che ha affrontato negli ultimi anni: "2022 tumore al pancreas, 2023 problemi con gli psicofarmaci, 2024 un fantastico divorzio. Io non so cosa mi aspetterà nel 2025, ma so che c'è una sola certezza nella mia vita che Selvaggia Lucarelli sarà sempre al mio fianco", dice Fedez prima di chiudere con le parole 'daje treni'. Ormai è chiaro a tutti che tra Fedez e Selvaggia Lucarelli non scorra buon sangue. In più occasioni, infatti, i due si sono scontrati, lanciando frecciatine e parole al vetriolo attraverso i profili social. Quello più noto? Il caso del Pandoro-gate, lo scandalo legato all'ex moglie Ferragni, da cui è nato anche il best seller di Selvaggia Lucarelli. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 31 Dicembre 2024