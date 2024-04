Fedez in volo per Miami: “Finalmente parto con i miei bimbi”

(Adnkronos) – "Finalmente parto con i miei bimbi, non vedevo l'ora". Fedez, dopo aver mostrato ieri gli avanzamenti nell'arredamento della nuova casa da separato, tra divani, tavolini, flipper e videogiochi d'annata, oggi ha annunciato sulle sue storie Instagram una vacanza a Miami con i figli Leo e Vittoria a Miami. Poi ha postato foto e video dei figli (sempre senza riprendere i volti) con il padre Franco (e la madre Tatiana, che non si vede ma si sente parlare nei video postati) in aeroporto. "From Rozzangeles to Miami", ha scritto Fedez ironizzando su Rozzano, il comune dell'hinterland milanese dove è cresciuto. A chiudere la galleria di foto, una foto che ritrae il rapper in aereo con in braccio la figlia Vittoria. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Aprile 2024