Fedez contro la stampa: “Si occupa di quello che faccio la notte, notizie inutili”

(Adnkronos) – "Da un lato ci sono dei ragazzi che hanno delle priorità rispetto a degli avvenimenti, dall'altra parte una stampa che si occupa fondamentalmente di notizie tipo le cazzate che fa di notte Fedez e non avete ancora capito che a loro non frega un c…". Fedez si esprime così nel corso di un incontro al Salone del libro sulla salute mentale rivolgendosi ai giovani che in platea lamentavano una disparità di trattamento tra i profughi ucraini e quelli palestinesi. "Sarebbe il caso che la stampa italiana rivalutasse le priorità e non giocasse a fare l’influencer", ha aggiunto Fedez. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Maggio 2024