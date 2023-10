Fedez ancora ricoverato, nuovo sanguinamento: come sta

(Adnkronos) – Feder rimane ricoverato in ospedale a Milano. Il rapper si trova da giovedì scorso nel reparto di Chirurgia d'urgenza e oncologica diretta da Marco Antonio Zappa, a seguito di due ulcere che gli avevano provocato un'emorragia interna. A frenare il ritorno a casa del rapper, che sembrava potesse essere imminente con le dimissioni, è stato un nuovo sanguinamento. A quanto apprende l'Adnkronos Salute, grazie al costante monitoraggio eseguito dal team di Zappa, dopo un abbassamento dell'emocromo Fedez è stato sottoposto ieri a una gastroscopia che ha rilevato il nuovo sanguinamento. Un'endoscopia immediatamente effettuata ha permesso di bloccarlo senza la necessità di alcuna trasfusione. Il 29 settembre, dal proprio profilo Instagram, Fedez ha reso noto il ricovero confermando le voci circolate nelle ore precedenti e alimentate dall'improvviso rientro della moglie Chiara Ferragni da Parigi. "Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un'emorragia interna. Mi hanno salvato la vita", ha scritto Fedez. "Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti", ha aggiunto il rapper. "Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un'emorragia interna", ha spiegato l'artista. "Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita". Contemporaneamente, la moglie ha pubblicato una storia sul proprio profilo, con due cuori sovrapposti.



Pubblicato il 2 Ottobre 2023