Federmanager, per 80 anni mostra tematica su protagonismo manager e industria

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L’evento organizzato oggi a Roma, all'Auditorium della Conciliazione, per gli 80 anni di Federmanager non ha rappresentato solo l’occasione per fare il punto del settore ma anche per celebrare le eccellenze industriali che rendono grande il made in Italy nel mondo. È stata inaugurata una mostra tematica, realizzata con il contributo di 25 tra le principali aziende italiane, proprio per valorizzare il ruolo della managerialità e dell’industria nello sviluppo del Paese.  Protagoniste della mostra, oltre alla storia di Federmanager, sono Ansaldo Energia, Argotec, Autostrade per l’Italia, Baker Hughes, Cellnex, Chiesi Farmaceutici, Dallara, De Cecco, Enel, Eni, Ferrari Trento, Ferrari, Ferrero, Fincantieri, illycaffè, Lazzaroni, Leonardo, Maire, Menarini Group, Piquadro, Pirelli, Rai, Stellantis, Thales Alenia Space e Tim. L’esposizione vuole valorizzare il contributo congiunto della dirigenza e delle imprese allo sviluppo del made in Italy, alla competitività internazionale e alla trasformazione del sistema produttivo nazionale. 
Pubblicato il 29 Ottobre 2025

