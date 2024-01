Federico II “sbanca” a Palazzo Dogana, Episcopo: “Vivo interesse”

“Il grande successo del convegno ‘Federico II a Foggia tra passato e futuro’, tenutosi nella sala del Tribunale di Palazzo Dogana gremita in ogni ordine di posto, è la conferma di quanto sia alto e vivo l’interesse per la figura dell’imperatore svevo e per le tracce del suo passaggio nella provincia di Foggia, e di come la valorizzazione di quelle tracce possano rappresentare una straordinaria opportunità per il territorio”. Lo scrive sui suoi canali social la sindaca di Maria Aida Episcopo dopo il convegno che ha riunito alcuni studiosi di Foggia e di Federico II come Pasquale Corsi, presidente della società di Storia Patria per la Puglia.

“Annotazioni di Foggia fridericiana. Le testimonianze di alcune fonti storiche”, questa la materia del suo intervento. Alessandro De Troia, presidente di Gens Capitanatae APS, ha relazionato sulla “Foggia del Duecento attraverso la rievocazione storica: spunti e opportunità”. Pasquale Favia, dell’Università di Foggia, ha approfondito “le testimonianze archeologiche della Foggia medioevale per la coscienza e la valorizzazione del patrimonio culturale urbano”.

“Non è affatto azzardato- ha commentato la sindaca- il collegamento tra passato e futuro che, come amministrazione, cercheremo di realizzare e spingere, ben consapevoli dell’importanza di un periodo e di un personaggio storico così importante -che meritano un adeguato rilievo-, e delle ricadute economiche di varia natura che potrebbe comportare”.

Tanto il materiale fornito dagli studiosi, i contributi di approfondimento, la venuta di Pasquale Episcopo dalla Germania in Italia proprio per l’occasione. Un convegno in cui, quello della stele in piazza Nigri, è solo uno degli aspetti, anche simbolici, da cui riprendere il discorso sul sovrano e la sua città “preferita”.

“Ringrazio gli organizzatori e gli studiosi intervenuti per le proposte lanciate, interessanti e suggestive: le approfondiremo e valuteremo con attenzione ed entusiasmo”, ha concluso la sindaca di Foggia. (p.l.)



Pubblicato il 28 Gennaio 2024