Federico II, la Soprintendenza autorizza l’installazione della stele in piazza Nigri

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha dato il via libera all’installazione della Stele dedicata a Federico II di Svevia in piazza Nigri, nello spazio antistante il Portale della Pianara.Il monumento, una “Stauferstele” in marmo travertino alta 2,75 metri e dal peso di oltre quattro tonnellate, è stato donato alla città nel 2019 dal professore tedesco Johann Heinrich von Stein, economista e accademico, grazie all’iniziativa del docente foggiano Pasquale Episcopo, membro della Società per la Storia degli Staufer.La colonna, dalla caratteristica forma ottagonale che richiama Castel del Monte e i simboli di perfezione e armonia dell’età federiciana, rappresenta un monumento alla memoria della dinastia sveva e costituirà la 39ª stele commemorativa realizzata in Europa in onore di Federico II.L’iniziativa risale al 2019, quando l’Amministrazione comunale, con la delibera di Giunta n. 124 del 4 novembre, accettò la donazione in occasione degli 800 anni dalla venuta dell’Imperatore a Foggia, città da lui eletta a “Regale Sede Inclita Imperiale” e centro strategico del Regno.Dopo sei anni, con l’autorizzazione della Soprintendenza, prende ora avvio la fase esecutiva del progetto: l’installazione sarà realizzata nel pieno rispetto dei vincoli di tutela dell’area storica di via Arpi e piazza Nigri, con il coinvolgimento di un’impresa specializzata nel restauro architettonico e la predisposizione di un modello in scala per la definizione dell’esatta collocazione.La posa della stele non solo arricchirà il patrimonio monumentale della città, ma rafforzerà anche lo storico legame tra Foggia e la città tedesca di Göppingen, unite dal comune omaggio alla figura di Federico II, simbolo di cultura, potere e dialogo tra popoli.



Pubblicato il 13 Novembre 2025