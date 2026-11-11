Federico II e San Francesco, Fulvio Delle Donne racconta a Foggia le due vie verso la pace

Due figure che hanno segnato profondamente il Medioevo, accomunate dalla ricerca della pace ma protagoniste di esperienze e visioni del mondo profondamente differenti. Federico II di Svevia e San Francesco d’Assisi saranno al centro dell’incontro in programma venerdì 13 novembre, alle 18.30, nella sala “Rosa del Vento” della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, in via Arpi 152, dove lo storico Fulvio Delle Donne approfondirà il rapporto tra l’imperatore svevo e il Santo di Assisi, ricostruendo il significato delle loro scelte nel contesto politico, religioso e culturale del XIII secolo.

“Federico II di Svevia e San Francesco d’Assisi. Le crociate della pace” è il titolo dell’appuntamento, inserito nel calendario delle iniziative promosse dalla Fondazione dei Monti Uniti in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, in collaborazione con la Società di Storia Patria per la Puglia – Sezione di Foggia, l’Università di Foggia, l’Arcidiocesi Foggia-Bovino e l’Ordine dei Frati Minori di Puglia e Molise.

Il confronto si svilupperà attorno a due differenti modi di intendere il rapporto con il mondo mediterraneo e con le sue divisioni. Da una parte Federico II, sovrano che seppe utilizzare anche gli strumenti della diplomazia e della trattativa politica, dall’altra Francesco d’Assisi, che fece della fraternità, del dialogo e della testimonianza evangelica gli elementi centrali della propria missione. Due percorsi maturati nello stesso secolo, in un’epoca attraversata da conflitti religiosi e contrapposizioni politiche, che consentono di rileggere il tema della convivenza attraverso prospettive diverse.

A ricostruire questo intreccio sarà Fulvio Delle Donne, professore ordinario di Filologia latina medievale all’Università degli Studi di Napoli Federico II e studioso della cultura e della storia dell’età sveva. Autore di circa sessanta libri, tra monografie, edizioni critiche e curatele, e di trecento contributi scientifici pubblicati in volumi e riviste internazionali, ha dedicato una parte significativa della propria attività di ricerca all’analisi delle fonti medievali, con un approccio che unisce gli strumenti della filologia e quelli dell’indagine storica.

L’incontro sarà introdotto dal giornalista Geppe Inserra, direttore di “Lettere Meridiane”, mentre in apertura sono previsti gli interventi di Filippo Santigliano, presidente della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, e Mario Freda, presidente della sezione foggiana della Società di Storia Patria per la Puglia.



Pubblicato il 11 Novembre 2026