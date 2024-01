Federico II a Palazzo Dogana e sempre nei nostri cuori

“Federico II a Foggia: tra passato e futuro”, è il titolo del convegno che si terrà stamattina a palazzo Dogana e che metterà in adeguato risalto l’eredità del sovrano. Fra i relatori, ci sarà anche Pasquale Episcopo, giornalista che vive a Monaco, studioso ed esperto della personalità “più importante del Medio Evo”, scrivono gli organizzatori.

“Sono felicissimo di dirvi che sabato ci sarò anch’io a Palazzo Dogana al convegno organizzato da Giuseppe de Lillo che ringrazio per avermi invitato. Parlerò della stele, il monumento alla memoria di Federico II che, ora che siamo tornati ad essere città, deve finalmente poter essere collocato e inaugurato. La stele aspetta da oltre 4 anni questo momento”.

Nel preannunciare il suo arrivo dalla Germania, aggiunge un saluto alla sindaca Maria Aida Episcopo (c’è una parentela fra i due, non è un’omonimia): “Auspicabilmente, durante l’anno appena cominciato, inaugurerà insieme al Borgomastro di Göppingen il bellissimo monumento di cui sono orgogliosamente promotore”.

Nell’estate 2019, il cultore e appassionato di Federico II presentò all’amministrazione comunale la proposta di collocare una stele in piazza Nigri. L’ occasione era l’8° centenario – cadeva nel 2021- dell’arrivo di Federico II a Foggia. La giunta comunale approvò la proposta.

L’iniziativa riguarda l’accettazione di un dono, la “Stauferstele”, offerta all’amministrazione dal dr. Johann Heinrich von Stein. È una colonna di marmo travertino del peso di 4.5 tonnellate, alta 2 metri e 75 centimetri, larga 80. Lo spazio di collocazione è quello antistante il cosiddetto portale della Pianara (posto su un lato del Conservatorio di Musica Umberto Giordano), non distante dall’archivolto del Palazzo di Federico Imperatore.

Per quanto riguarda gli interventi del convegno di oggi, saranno curati da Pasquale Corsi, presidente della società di Storia Patria per la Puglia, che fornirà “Annotazioni di Foggia fridericiana. Le testimonianze di alcune fonti storiche”. Alessandro De Troia, presidente di Gens Capitanatae APS, relazionerà invece sulla “Foggia del Duecento attraverso la rievocazione storica: spunti e opportunità”. Pasquale Favia, dell’Università di Foggia, approfondirà “le testimonianze archeologiche della Foggia medioevale per la coscienza e la valorizzazione del patrimonio culturale urbano”.

I saluti istituzionali di Giuseppe Nobiletti, presidente della Provincia di Foggia, di Maria Aida Episcopo, sindaca di Foggia, di Grazia Di Bari, consigliera regionale e di Cesare Gaudiano, presidente comitato provinciale AICS.

In questi anni, nel frattempo, altre questioni hanno riguardato il Puer Apuliae in Capitanata. Per esempio la nascita di un “Museo Federiciano” (anche su impulso di Pasquale episcopo) e la sua collocazione, cui sarebbe destinato il Museo del Territorio e non Palazzo Dogana. Abbiamo anche la Fondazione “Secondo Federico”, su proposta del consigliere regionale di Manfredonia Paolo Campo, una legge della Regione Puglia. È la prima a essere stata istituita in provincia di Foggia e la prima in tutta la Puglia a occuparsi della valorizzazione e la promozione del retaggio pugliese del Puer Apuliae.

Istituito dal consiglio regionale anche il marchio ‘Costa Sveva’, con l’obiettivo di creare una nuova identità per le città dell’area del Nord Barese, con qualche polemica per chi ne sarebbe rimasto fuori, ha sottolineato in una nota il consigliere di “Con” Giuseppe Tupputi (capogruppo).

A Foggia, le recenti repliche della sindaca Episcopo alle note del consigliere Nunzio Angiola sul tema: “Ma quanto lo ricordiamo Federico II?”. Compleanno, arrivo a Foggia, 800esimo anniversario della costruzione del palazzo imperiale. Tiene banco lo Stupor Mundi, ma oggi a Palazzo Dogana, parole di Pasquale Episcopo “è la festa di Federico II”.

Paola Lucino



Pubblicato il 27 Gennaio 2024