Federica Pellegrini, lo sfogo sulla seconda maternità: “È un periodaccio…”

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È un "periodaccio" per Federica Pellegrini. La campionessa olimpica, diventata mamma della sua seconda figlia da pochi mesi, sta affrontando alcune difficoltà tra la gelosia della primogenita Matilde e i continui rigurgiti della piccola Rachele. Pellegrini ha condiviso le sue preoccupazioni tra le Instagram stories agli utenti che le chiedevano come stesse vivendo la 'seconda' maternità. "È un periodaccio, Matilde è gelosissima", ha esordito in un video selfie mentre culla la piccola Rachele con il baby wrap, la fascia porta bebè. "Stiamo bene, per fortuna. È tostissima, più che altro la Mati è molto gelosa, passa da amore immenso a crisi nere, soprattutto nel momento dell'allattamento. E Rachele vomita di continuo, rigurgita tantissimo. Queste sono le cose più delicate da gestire", ha spiegato. La coppia sta affrontando una delle fasi più delicate post gravidanza: "La notte non sempre riusciamo a riposare, dipende da quanto Rachele vomita, non sono nottate facili", ha aggiunto. E con ironia, Pellegrini ha risposto a chi le ha chiesto se fosse più facile nuotare o badare ai bambini. La campionessa olimpica non ha dubbi: "Più difficile badare ai bambini, assolutamente".

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Pubblicato il 20 Maggio 2026