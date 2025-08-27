Federica Pellegrini e Matteo Giunta, 3 anni dal ‘sì’: “Come nelle favole”

(Adnkronos) –

Federica Pellegrini e Matteo Giunta festeggiano oggi il loro terzo anniversario di matrimonio. Era il 27 agosto 2022 quando la campionessa olimpica e il suo allenatore si sono detti 'sì' nella suggestiva cornice della chiesa di San Zaccaria, a Venezia. I due hanno condiviso una dolce dedica sui social ricordando quel giorno magico. "Come nelle favole, buon anniversario amore", ha scritto Matteo Giunta a corredo di alcuni scatti in bianco e nero del matrimonio. "3 anni e sembra ieri… dobbiamo finirla di fare cose", ha scritto invece la Divina condividendo un breve filmato di quel giorno. Il 2024 ha segnato un altro importante traguardo nella loro storia d'amore: la nascita della piccola Matilde, la loro prima figlia, venuta al mondo lo scorso gennaio, coronando così il sogno di costruire un famiglia. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Agosto 2025