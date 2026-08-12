Federer, vacanza italiana sulla terra rossa: il match a Taormina con Arnault

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Roger Federer non perde il vizio. In vacanza a Taormina, la leggenda del tennis mondiale ha trovato il tempo per tornare in campo e concedersi qualche scambio sulla terra rossa del Tennis Club di Taormina. A fargli compagnia – così come mostra il video pubblicato da 'TaorminaNews24' Bernard Arnault, l'impreditore francese di cui è ospite, e il maestro ed assessore comunale allo Sport, Mario Quattrocchi. Un pomeriggio all'insegna del tennis, dunque, nella splendida cornice della perla del Mediterraneo. Per Federer però non si tratta della prima apparizione sui campi da tennis durante la vacanza italiana. Pochi giorni fa lo svizzero infatti è stato avvistato al Circeo, per un allenamento allo Zeppieri Tennis Team. In quell'occasione aveva fatto qualche scambio con con Fabrizio Zeppieri, coach di uno dei talenti emergenti del tennis italiano, Jacopo Vasami.

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Pubblicato il 12 Agosto 2026