(Adnkronos) – Migliaia già in attesa oggi a San Pietro per i funerali di Papa Francesco. Da prima che sorgesse il sole hanno atteso che aprissero i varchi per il saluto al Pontefice, "una guida", il "Papa della pace". Le videonews dal nostro inviato. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Aprile 2025