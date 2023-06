Fed ferma rialzi tassi, restano a 5-5,25%

(Adnkronos) – La Federal Reserve ferma la corsa dei rialzi e nella riunione di giugno decide di mantenerli stabili nel range 5-5,25%. Lo ha deciso il Fomc, spiegando che mantenere questo livello "consente al Comitato di valutare ulteriori informazioni e le relative implicazioni per la politica monetaria". Nel determinare l'entità di un ulteriore rafforzamento della politica monetaria che potrebbe essere appropriato per riportare l'inflazione al 2 per cento nel tempo, il Comitato terrà conto dell'inasprimento cumulativo della politica monetaria, dei ritardi con cui la politica monetaria influisce sull'attività economica e sull'inflazione, e degli sviluppi di politica economica e finanziaria". La Fed conferma la politica di riduzione del bilancio "come descritto nei piani precedentemente annunciati". Alla base della decisione odierna – adottata all'unanimità – una valutazione dello scenario economico che vede "un'inflazione che rimane elevata" mentre "l'attività economica che ha continuato a espandersi a un ritmo modesto". Per contro "negli ultimi mesi l'incremento dei posti di lavoro sono stati solidi e il tasso di disoccupazione è rimasto basso". "Il sistema bancario è solido e resiliente" mentre "è probabile che condizioni di credito più restrittive per famiglie e imprese pesino sull'attività economica, sulle assunzioni e sull'inflazione" continua la Fed. "Quasi tutti i partecipanti del Fomc – il comitato di politica monetaria della Federal Reserve – ritengono che saranno necessari ulteriori rialzi ai tassi", dice il presidente della banca centrale Usa Jerome Powell in conferenza stampa dopo la riunione del comitato che ha mantenuto i tassi fermi dopo che cumulativamente – dall'inizio dell'irrigidimento della politica monetaria – "abbiamo fatto un sacco di strada, alzando il nostro tasso di interesse ufficiale di cinque punti percentuali e continuando a ridurre rapidamente" il bilancio. Per la fine del 2023, "la proiezione mediana della Federal Reserve è superiore di mezzo punto percentuale rispetto alle stime di marzo. Ma vorrei affrettarmi ad aggiungere che queste proiezioni non sono una decisione o un piano del comitato", dice Powell. "Se l'economia non si evolve come previsto, il percorso della politica monetaria si adatterà in modo appropriato per raggiungere i nostri obiettivi di massima occupazione e stabilità dei prezzi", aggiunge. "Rimaniamo impegnati a ridurre l'inflazione al nostro obiettivo del 2% e a mantenere ancorate le aspettative" di crescita dei prezzi, spiega Powell ricordando che "il ripristino della stabilità dei prezzi è essenziale per porre le basi per raggiungere la massima occupazione e prezzi sostanziali nel lungo periodo". "Comprendiamo che le nostre azioni influenzano le comunità, le famiglie e le imprese in tutto il paese ma tutto ciò che facciamo alla Fed è al servizio della nostra missione" conclude Powell. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Giugno 2023