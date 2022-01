FdI Puglia, serve una commissione d’inchiesta sulla gestione del virus

Il Gruppo di FdI presso la Regione Puglia ha presentato ieri alla stampa nel corso di una conferenza una proposta di Legge per la ” Istituzione della commissione di inchiesta e di indagine sulla gestione del Covid 19 in Puglia”. Secondo detta proposta la commissione dovrebbe terminare i lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione e redigere una relazione finale da trasmettere al Consiglio Regionale. I commissari dissenzienti possono redigere a loro volta una o più relazioni di minoranza. La Commissione è composta da 9 Consiglieri Regionali di cui cinque della maggioranza e quattro della minoranza. In sede di presentazione il capogruppo FdI Ignazio Zullo ha detto. ” Non sarebbe sbagliato che inviassero un commissario da Roma. Con questa commissione noi intendiamo fare chiarezza sulla gestione della emergenza Covid qui in Puglia, per esempio pensiamo alla macchina da 10.000 tamponi al giorno della quale nessuno ha avuto più notizie, allo sbandierato cargo di mascherine dalla Cina, come sono state distribuite e relativi bonifici di pagamento, dati più chiari sulla fabbrica barese delle mascherine, perchè non sono stati potenziati i trasporti, al posto dell’ ospedale Covid bisognava potenziare le cure domiciliari e distribuire i malati nelle rianimazioni degli ospedali regionali, era giusto incrementare la telemedicina e nonostante le ingenti spese la Puglia ha avuto un tasso altissimo di mortalità, tra i maggiormente alti. E’ arrivato il momento di studiare gli atti. Il capogruppo di Forza Italia Lacatena dice che non serve la commissione? Il perchè di questa posizione chiedetelo a lui non a me”. Il consigliere Francesco Ventola dal canto suo ha osservato: ” Trovo singolare che la richiesta di una commissione di inchiesta faccia tanto scalpore. Dovrebbe essere una non notizia, in altre regioni si è fatta, penso alla Lombardia, al Veneto o al Lazio. Questa commissione serve ad evidenziare gli errori e ad evitare che si ripetano in futuro. E’ il momento di capire lo svolgimento delle cose. Emiliano dovrebbe essere lui il primo a volerla”. Luigi Caroli: ” Abbiamo bisogno di trasparenza e vado all’ Ospedale Covid in Fiera, specie è giusto avere chiarimenti sul canone di locazione, sulle procedure e le spese”

Bruno Volpe

