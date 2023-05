Fazio lascia la Rai, Salvini lo ‘saluta’: anni di scintille social

(Adnkronos) – Fabio Fazio lascia la Rai e Matteo Salvini esulta con un tweet. Il messaggio ("belli ciao") con cui il ministro delle Infrastrutture 'saluta' il conduttore è l'ultimo affondo del leader della Lega, che non ha risparmiato negli anni i suoi attestati di 'disistima' verso il popolare volto televisivo destinato ora a lavorare a Discovery. Nell'ultima campagna elettorale, lo scorso settembre, un po' a sorpresa il leader del Carroccio, ritirò fuori l'idea di abolire il canone della Rai per gli italiani. "Via il canone Rai dalla bolletta e dalle tasse dei cittadini italiani – disse dal palco del centrodestra di Piazza del Popolo lo scorso 22 settembre – . E se Fabio Fazio vuole fare i comizi, se li paga di tasca sua". Scintille che non sono mai mancate, negli ultimi anni. Alle cronache lo scambio di tweet tra i due nel gennaio del 2019. Il conduttore di 'Che tempo che fa' scrisse la sua sullo sgombero e la chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma, definendola una "prova di disumanità e incoerenza". Una accusa che all'allora ministro dell'Interno del governo Conte non andò proprio giù: "Il milionario (a carico degli italiani) dice che sono disumano – replicò Salvini su Twitter – . Più si arricchiscono, più perdono il contatto con la realtà. Incassa che ti passa, io vado avanti nel nome del buon senso e del rispetto delle regole. Bacioni". Pochi giorni prima il capo leghista aveva bacchettato Fazio per lo stipendio: "Fabio Fazio guadagna in un mese quanto il ministro dell'Interno guadagna forse in un anno – scriveva sempre via social – . Un mese per andare a fare lo show in tv, un anno per fare il ministro che si occupa della sicurezza di 60 milioni di persone". Le frecciate a Fazio non le fanno mancare neanche gli altri leghisti, come successe quando Claudio Borghi, l'economista euroscettico della Lega, tra i più ascoltati da Matteo Salvini, disse, intervistato dall'AdnKronos, nell'ottobre del 2019, che "non siamo riusciti a fare uscire Fazio dalla Rai, figuriamoci da soli a far uscire l'Italia dall'euro, tanto più ora che non siamo neanche al governo". Parole che Fazio rilanciò sui suoi profili social: "Per chi volesse capire quel che mi è accaduto professionalmente, ecco la spiegazione. Inaudito!". Negli anni Matteo Salvini non è mai andato nel salotto di Fazio. "Abbiamo invitato più volte Salvini, ma non abbiamo mai avuto risposta formale", ha ripetuto più volte il conduttore ormai ex Rai. "A Fabio Fazio – ha però detto ai giornalisti Salvini – l'ho detto chiaramente: vengo da te in trasmissione se ti dimezzi lo stipendio. Non mi ha più risposto: si vede che si è offeso". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Maggio 2023