Fazio: “Fuori la politica dalla Rai? Dipende se vuole rinunciare a vetrina”

(Adnkronos) – "Si dice spesso fuori la politica dalla Rai, ma è pronta la politica a rinunciare alla vetrina può grande che c’è in nome delle libertà di stampa? Questo non lo so. Come diceva Enzo Biagi quando disse 'non si può piacere a tutti e noi non siamo piaciuti' quando venne cacciato, ma non può essere che deve esserci a qualcuno cui dobbiamo piacere che non siano gli ascoltatori o i lettori". Così Fabio Fazio alla commemorazione di David Sassoli. Quanto all’informazione aggiunge: "Ci stiamo abituando a tutto, dobbiamo dire basta, ci sono dei principi inderogabili, è inderogabili". Intanto martedì scorso il conduttore ha annunciato la presenza a 'Che tempo che fa' come ospite di Papa Francesco. "Con grande emozione ho il piacere di annunciare che l’ospite di domenica prossima di 'Che tempo che fa' sarà S. S. Papa Francesco", ha scritto Fazio su X annunciando che nella prossima puntata del programma, ora in onda sul Nove, avrà l'onore di intervistare il pontefice. Si tratta della seconda volta per il conduttore, dopo l'intervista del 6 febbraio 2022, quando il programma andava in onda su Rai3. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Gennaio 2024