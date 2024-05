Fazio chiude in bellezza: stasera a Che tempo che fa Von der Leyen, Cortellesi e Venditti

(Adnkronos) – Ultima puntata di stagione, oggi domenica 12 maggio, per 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio in onda a partire dalle 19.30 sul Nove. Dopo un anno di successi il talk show chiude in bellezza con un'ospite in esclusiva: la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, candidata per un secondo mandato in vista delle elezioni europee di giugno. Ma accanto all'acquario siederà anche Paola Cortellesi a celebrare il suo anno d'oro con il successo internazionale del suo primo film da regista 'C’è ancora domani' che ha fatto il pieno di David di Donatello. Amarcord in musica poi con Antonello Venditti, in tour per i 40 anni dall’uscita di un vero e proprio inno generazionale: 'Notte prima degli esami'. Tra gli ospiti anche Stefano Massini, in teatro con 'L’Italia secondo Eugenio. Cronache di fine millennio'. E ancora: Luca Mercalli, Roberto Burioni, Ferruccio de Bortoli, Massimo Giannini e Michele Serra. Chiude la serata il consueto appuntamento con 'Che tempo che fa – Il Tavolo' con Filippa Lagerbäck, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: Filippo Tortu, primo italiano a correre i 100 metri piani sotto i 10 secondi (9’’99) e campione olimpico in carica nella staffetta 4×100 metri maschile italiana, che si è appena qualificata alle prossime Olimpiadi di Parigi; Samuele Bersani, protagonista del tour Samuele Bersani & Orchestra; Daniele Bossari, in libreria con Cristallo. Viaggio alla scoperta delle pietre e del loro potere; Frank Matano; Enzo Iacchetti; Giobbe Covatta, autore con Paola Catella del nuovo libro Il Commosso Viaggiatore. Alla scoperta dell’Africa; Herbert Ballerina; Raul Cremona; Enzo Miccio; Simona Ventura. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Maggio 2024