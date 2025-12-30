“Fatti un regalo! Compra a Cerignola”, buoni spesa da 200 euro in palio

Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita commerciale e rafforzare il tessuto economico urbano. Con questo obiettivo prende il via “Fatti un regalo! Compra a Cerignola”, l’iniziativa in programma dal 3 al 6 gennaio 2026 che mette in palio buoni spesa da 200 euro per chi sceglie di acquistare nei negozi della città. Per aderire alla manifestazione, promossa dall’amministrazione comunale e dal Distretto urbano del commercio (Duc) di Cerignola, non è richiesta alcuna domanda formale di partecipazione. I commercianti interessati dovranno recarsi personalmente presso l’Ufficio di Staff del Sindaco del Comune di Cerignola, fino alle ore 13:00 di mercoledì 31 dicembre 2025 , dove potranno ritirare gratuitamente il proprio blocchetto di biglietti. Con il ritiro del blocchetto, l’esercente accetta integralmente il regolamento dell’evento (consultabile a questo link https://comune.cerignola.fg.it/novita/—/). biglietti saranno distribuiti ai clienti a fronte di una spesa minima di 50 euro effettuata in un’unica soluzione. Ogni scontrino, di importo pari ad almeno 50 euro, dà diritto a un biglietto. Il biglietto dovrà essere compilato in ogni sua parte dal cliente.

I premi in palio consistono in buoni spesa del valore unitario di 200 euro. Tutti i premi estratti avranno pari valore. I buoni spesa saranno utilizzabili esclusivamente presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.

L’estrazione si terrà in forma pubblica il 6 gennaio 2026 alle ore 12:00 , a Palazzo Fornari. L’elenco dei biglietti vincenti sarà pubblicato entro sette giorni dall’estrazione sui canali ufficiali del Duc di Cerignola e/o del Comune di Cerignola. Per il ritiro del premio sarà necessario presentare il biglietto vincente originale. I premi dovranno essere ritirati entro 30 giorni dalla data di estrazione.



Pubblicato il 30 Dicembre 2025