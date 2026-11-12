“Fate silenzio”, un soldato zittisce Hegseth: la figuraccia del segretario del Pentagono

(Adnkronos) – La sentinella di guardia alla Tomba del Milite Ignoto, nel cimitero nazionale di Arlington, ha richiamato al silenzio e al decoro un gruppo di cui faceva parte il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth. L’episodio, riportato dai media americani e documentato dai video diffusi sui social, è avvenuto ieri durante le commemorazione del Veterans Day, dopo che il capo del Pentagono e alcuni membri del suo staff si erano fermati per scattare foto. In vari video circolati online si sente il gruppo parlare e ridere prima di essere interrotti dall’urlo del soldato: “Tutti i visitatori devono mantenere in ogni momento un clima di silenzio e rispetto”.

“Durante la commemorazione di questa giornata solenne, un soldato ha ricordato a tutti, correttamente e con rispetto, di mantenere il decoro”, ha spiegato il portavoce del Pentagono Sean Parnell. Hegseth ha partecipato – all’indomani della bocciatura alla Camera della mozione di impeachment nei suoi confronti – alla deposizione di una corona alla Tomba del Milite Ignoto insieme al presidente Donald Trump, al vicepresidente Jd Vance e alla first lady Melania Trump. Nel suo discorso, Trump ha salutato il capo del Pentagono tra gli applausi del pubblico e ha detto che “ha fatto un lavoro fantastico”.

Hegseth, secondo la Cnn, ha incassato il rimprovero e ha poi conferito la Joint Service Commendation Medal alla sentinella. Lo riferisce la Cnn, secondo cui Hegseth ha ricevuto oggi al Pentagono il terzo reggimento di fanteria, noto come ‘Old Guard’, e ha premiato il soldato Iglesias per come aveva svolto il suo servizio durante il Veterans Day. “Amiamo i nostri soldati. Amiamo la disciplina. Ben fatto, specialista”, ha scritto Hegseth su X.

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Pubblicato il 12 Novembre 2026