Fast & Furious diventa una serie tv: Peacock dà il via libera

(Adnkronos) – Peacock ha dato il via libera alla prima serie televisiva tratta da Fast & Furious, la saga cinematografica che in venticinque anni ha incassato più di sette miliardi di dollari al box office mondiale. La notizia, anticipata in esclusiva da Deadline, riguarda un progetto prodotto da Universal Television e atteso in streaming nel 2028. La serie nasce da un'idea di Mike Daniels e Wolfe Coleman, che ne firmeranno la sceneggiatura e saranno anche co-showrunner. Entrambi sono produttori esecutivi insieme a Vin Diesel e a Sam Vincent della One Race, alla quale si affiancano Neal H. Moritz e Pavun Shetty di Original Film, oltre a Jeff Kirschenbaum e Chris Morgan. Daniels ha lavorato di recente come produttore esecutivo di Ponies per Peacock e ha all'attivo titoli come Shades of Blue e Sons of Anarchy, oltre al reboot di The Rockford Files in arrivo su NBC. Coleman ha invece prodotto 9-1-1: Lone Star e ha collaborato anch'egli a Shades of Blue. Il progetto era stato presentato a maggio, a New York, durante l'evento Upfront di NBCUniversal, proprio da Diesel. L'attore ha spiegato che negli ultimi dieci anni i fan hanno chiesto di ampliare la storia dei personaggi storici e di portare il franchise in televisione. Diesel ha aggiunto di aver cambiato idea dopo che Donna Langley, presidente di Universal Studios, ha assunto lo scorso anno anche la supervisione delle attività televisive di NBCUniversal. Solo allora, ha raccontato, ha avuto la certezza che l'integrità dei personaggi, la dimensione internazionale e lo spirito di famiglia che contraddistingue la saga sarebbero stati tutelati. L'annuncio arriva mentre la saga si avvia alla conclusione sul grande schermo: Fast Forever, undicesimo e ultimo film, uscirà il 17 marzo 2028. Nel frattempo NBCUniversal celebra i venticinque anni del franchise, nato nel 2001 con The Fast and the Furious, che vedeva Diesel nel ruolo di Dominic Toretto, Paul Walker in quello di Brian O'Conner, Jordana Brewster in quello di Mia e Michelle Rodriguez in quello di Letty.

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Pubblicato il 2 Ottobre 2026