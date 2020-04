“Fase due delicata, bisogna riorganizzare i mercati”

”Per un altro mese i commercianti ambulanti dei mercati non possono stare al palo ma la fase due è molto delicata e difficile. Il problema non è quando ripartire, il problema è come, perché i sindaci non si stanno ponendo il problema di rimodulare le aree mercatali in base alle necessarie precauzioni del distanziamento sociale”. Così Savino Montaruli, rappresentante dei sindacati di categoria degli ambulanti Casambulanti e Unipuglia.

”Mi auguro – aggiunge – che i sindaci inizino a pensare, anzi devono farlo, al problema delle aree mercatali che vanno riorganizzate, non saranno più quelle che sono sempre state perché bisogna prevedere dei corridoi più ampi e delle distanze maggiori tra le postazioni. Questo non è affatto semplice perché andrà a incidere notevolmente sulla necessità degli spazi. Basti pensare ad Andria, dove sono 540 postazioni e quattro chilometri di strada, ciò che necessita per rimodulare il percorso logistico. Ogni Comune, a cui fanno capo le aree pubbliche, deve tenere in considerazione queste esigenze ma per ora nessuno se ne sta occupando. Per questo esprimo massima preoccupazione, siamo di fronte alla possibilità di una crisi molto pesante, direi storica, per i 20.000 ambulanti pugliesi di cui circa

14-15mila sono operatori dei mercati settimanali o rionali”. ”Voglio ricordare ai sindaci – aggiunge Montaruli all’Adnkronos – che nei mercati il settore alimentare non è sospeso, è attività essenziale e di prima necessità. Come si fa la fila al supermercato, così si può stare in coda al mercato. Sono fermi, invece, tutti quei settori ritenuti non essenziali. Un buon esperimento è stato fatto nel Comune di Capurso, in provincia di Bari, dove è stato ripristinato il mercato settimanale ma solo per le postazioni alimentari, con una differente dislocazione per quanto riguarda il distanziamento. Le distanze, l’uso di mascherine e guanti sia per gli esercenti sia per i consumatori sicuramente diventeranno degli obblighi a cui abituarci”.

“L’urgenza riguarda la riorganizzazione dei mercati – conclude – e faccio appello alle amministrazioni comunali, finora non lo stanno facendo e la questione è stata per ora accantonata. Noi siamo disponibili ad affrontare le situazioni e confrontarci sulle soluzioni da individuare”.

