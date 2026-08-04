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‘Fascisti 2.0’, scontro alla Camera tra M5S e Futuro Nazionale

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(Adnkronos) –
"Fascisti 2.0". È scontro alla Camera tra Movimento 5 Stelle e Futuro nazionale durante l'esame degli ordini del giorno collegati al disegno di legge contenente misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, in particolare del documento presentato dalla deputata pentastellata Susanna Cherchi a sostegno delle imprese operanti nel settore della canapa industriale. "Quel Duce lì, il caro Benito del busto che c'è nell'ufficio del presidente La Russa, nel 1935 -attacca il deputato Cinquestelle Antonino Iaria- aveva implementato le coltivazioni di canapa per aumentare l'autarchia del nostro Paese, perché aveva delle sanzioni, per avere materia prima, questa è storia. Quindi io dico, se vi vedesse, se vi vedesse il duce adesso che bloccate la canapa, cosa direbbe? Ragazzi, non è perchè qualcuno che si fuma le canne voi bloccate una filiera industriale che riesce a recuperare ettari di terreno. Questo è il tema di oggi, cari fascisti 2.0". Un'espressione ripetuta più volte che porta il vicepresidente della Camera e presidente di turno dell'Assemblea, Sergio Costa, anch'egli esponente M5S, a richiamare il collega, chiedendogli se si riferisca a qualcuno in particolare. "Mi riferisco al generale e in generale", replica Iaria. "Anche io sono un generale", ribatte Costa. "Quando una collega di Fratelli d'Italia dice 80 volte Giuseppi prendendolo in giro -riprende Iaria riferendosi agli attacchi rivolti a Giuseppe Conte- non viene interrotta, io faccio un discorso politico, perché per me il fascismo esiste e va combattuto e lei mi ferma perchè ho detto fascismo? Se loro si sono arrabbiati, forse perché si sentono toccati?" "L'importante -insiste Costa- è che non si riferisce a nessuno in Aula".  Passa qualche minuto e prende la parola Rossano Sasso, di Futuro Nazionale: "Noi possiamo essere accusati di essere una componente identitaria, sovranista, di destra vera, l'unica qua dentro", dice il parlamentare della formazione di Roberto Vannacci. "Però, presidente, non è consentito a nessuno di dire quello che ha detto il collega Iaria. O lei interviene ogni volta che Iaria dà spettacolo e segni di degrado in quest'Aula altrimenti così non va bene, presidente. Detto questo, è evidente che il tema sia caro al Movimento 5 Stelle, però presidente, per suo tramite, io dico: ma il livello del dibattito di quest'Aula ogni qual volta interviene un esponente del Movimento 5 Stelle, può essere sempre simbolo di degrado? È ora di finirla". Sempre da Futuro nazionale sceglie la strada del sarcasmo Gianangelo Bof: "L'onorevole Iaria, sostenendo il suo emendamento sulla filiera della canapa, si riferisce al periodo fascista, perché riconosce che in quel periodo le istanze del Movimento 5 Stelle erano portate avanti proprio dal duce nel ventennio. Complimenti onorevole Iaria, il fatto che lei abbia scoperto la storia, finalmente, ci fa sommo piacere e il fatto che a sinistra si riconosca veramente la storia del nostro Paese ci fa piacere". 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Agosto 2026

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