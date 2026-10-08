Farmaci, Selvaggio (Ntc): “Nuova combinazione evita disturbi dopo intervento cataratta”

(Adnkronos) – "Abbiamo sviluppato in Italia una nuova combinazione per i pazienti che fanno l'intervento di cataratta, per evitare che poi vadano incontro a infezioni o a problemi di infiammazione". Così Marcello Selvaggio, Global Head Business Franchise Ophthalmology Ntc, intervenendo ieri a Milano alla celebrazione del decimo anniversario di Ntc (Novelty, Technology, Care), tra i principali player dell'oftalmologia europea e prima azienda italiana a lanciare prodotti oftalmici su scala globale. "Abbiamo fatto la ricerca clinica qui in Italia con le principali cliniche oftalmologia italiane, dopodiché abbiamo cominciato a portare in giro per il mondo questo prodotto, che oggi è diffuso in 90 Paesi – aggiunge – È un grande successo del nostro Paese, di Ntc e dell'oculista italiano e noi siamo particolarmente orgogliosi di questo".

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Pubblicato il 8 Ottobre 2026