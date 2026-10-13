Attualità

Farmaci: Rsv, Aifa approva anticorpo monoclonale che protegge dal virus respiratorio sinciziale

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

La prevenzione è la strategia vincente contro l’Rsv, il virus respiratorio sinciziale, che ancora oggi rappresenta una delle infezioni stagionali più diffuse e tra le principali cause di bronchioliti e ospedalizzazione neonatale in Italia, con un impatto gravoso sulle famiglie e sull’intero Servizio sanitario nazionale. Sono i temi di un incontro organizzato a Roma. Da Msd Italia in occasione del via libera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) all’anticorpo monoclonale clesrovimab, la prima e unica opzione preventiva contro l’Rsv indicato nei neonati in Unione europea che non richiede l’adattamento del dosaggio in base al peso.


Pubblicato il 13 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Santarelli: “L’AI non sostituirà le spie. Intelligence europea? Il problema è chi cede i propri segreti”

26 minuti fa

Famiglia nel bosco, il legale: “Bimbi per la seconda volta a casa, non vedono l’ora di dormire lì nel weekend”

26 minuti fa

Ferie, cambiano le regole per dipendenti pubblici – Video

52 minuti fa

Pizzol: “Contento della vittoria al contest Acea, un lavoro faticoso sotto il sole di Anzio”

59 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio