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Farmaci: Luppi (Msd), ‘clesrovimab sicuro e universale contro il virus respiratorio sinciziale’

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“Siamo qui per contrastare il virus respiratorio sinciziale (Rsv) con una risposta straordinaria dal punto di vista delle scoperte scientifiche, mettendo a disposizione dei genitori e dei neonati l’opportunità di proteggersi da questa terribile infezione. Questa nuova tecnologia rappresenta una protezione sicura e universale in quanto non è legata al peso del bambino”. Così Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata Msd Italia, intervenendo all’incontro con la stampa promosso a Roma dalla farmaceutica in occasione dell’approvazione da parte di Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, dell’anticorpo monoclonale clesrovimab.


Pubblicato il 13 Ottobre 2026

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