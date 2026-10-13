Farmaci: Luppi (Msd), ‘clesrovimab sicuro e universale contro il virus respiratorio sinciziale’

“Siamo qui per contrastare il virus respiratorio sinciziale (Rsv) con una risposta straordinaria dal punto di vista delle scoperte scientifiche, mettendo a disposizione dei genitori e dei neonati l’opportunità di proteggersi da questa terribile infezione. Questa nuova tecnologia rappresenta una protezione sicura e universale in quanto non è legata al peso del bambino”. Così Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata Msd Italia, intervenendo all’incontro con la stampa promosso a Roma dalla farmaceutica in occasione dell’approvazione da parte di Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, dell’anticorpo monoclonale clesrovimab.



Pubblicato il 13 Ottobre 2026