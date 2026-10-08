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Farmaci, Carbucicchio (Ntc): “Nostri pilastri innovazione, tecnologia e presa in cura in oftalmologia”

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(Adnkronos) – "Le parole chiave di Ntc sono nel suo nome: Novelty, technology e care, ossia innovazione, tecnologia e presa in cura, sia dei pazienti che delle persone che lavorano con noi e dei nostri partner che producono e che distribuiscono i nostri prodotti". Lo ha detto Riccardo Carbucicchio, Ceo di Ntc, partecipando ieri a Milano all’evento di celebrazione del decimo anniversario di Ntc, tra i principali player dell'oftalmologia europea e prima azienda italiana a lanciare prodotti oftalmici su scala globale. "La soddisfazione più grande di questi dieci anni è vedere tante persone che lavorano in Ntc che stanno bene, che sono contente e motivate, che si sentono ‘la maglia della nostra azienda tatuata addosso’. Abbiamo avuto anche anni non facili – precisa – durante i quali è servita resilienza e volontà di tenere duro. Penso alle difficoltà di approvvigionamento, ai costi dell'energia, alle guerre. Ma noi stiamo andando avanti. L’obiettivo per i prossimi dieci anni è quello di continuare a portare innovazione nei campi dove siamo impegnati – l’oculistica, la gastroenterologia, la pediatria e la ginecologia – lavorando assieme alla classe medica per rispondere a bisogni clinici e medici insoddisfatti. Naturalmente – conclude – vogliamo anche crescere, per dare soddisfazione a chi ha fiducia in noi e a chi investe su di noi, ricompensando il rischio preso decidendo di sovvenzionare la ricerca con noi".  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Ottobre 2026

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