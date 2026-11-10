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Farmaceutica, Vitale (Cittadinanzattiva): “”Maggiore prossimità a beneficio pazienti cronici””
“La riorganizzazione della prescrizione, distribuzione e dispensazione del farmaco più prossima al cittadino andrà a beneficio di tutte le persone che hanno una patologia cronica”. Così Maria Vitale, Responsabile dei Programmi per la Salute di Cittadinanzattiva, nel corso dell’evento “Il futuro della legislazione farmaceutica: una visione di sistema”, organizzato da Nuove Reti a Roma.
Pubblicato il 10 Novembre 2026