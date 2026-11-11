Attualità

Farmaceutica, Vitale (Cittadinanzattiva): “”Maggiore prossimità a beneficio pazienti cronici””

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

“La riorganizzazione della prescrizione, distribuzione e dispensazione del farmaco più prossima al cittadino andrà a beneficio di tutte le persone che hanno una patologia cronica”. Così Maria Vitale, Responsabile dei Programmi per la Salute di Cittadinanzattiva, nel corso dell’evento “Il futuro della legislazione farmaceutica: una visione di sistema”, organizzato da Nuove Reti a Roma.


Pubblicato il 11 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Massini (Aia): “Arbitro visto come nemico, pene esemplari per gli aggressori”

15 minuti fa

Cyberattacchi, l’allarme Ue: nel mirino anche elettrodomestici casalinghi

17 minuti fa

Sanità, Pellegrini Calace (Federfarma): “”Fascicolo sanitario elettronico per indicazioni più chiare

25 minuti fa

Diabete, al Senato il confronto su prevenzione, cura e innovazione

28 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio