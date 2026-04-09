Farmaceutica, Rosati (Gsk): “Prodotto in Italia il primo Adc per mieloma multiplo”

(Adnkronos) – “Gsk è la prima ed oggi unica azienda ad avere sviluppato un Adc (Antibody-drug conjugates), il belantamab mafodotin in ambito mieloma multiplo per i pazienti sin dalla prima recidiva e siamo onorati nel dire che questo farmaco viene prodotto in Italia, nel nostro sito di Parma”. Così Maria Sofia Rosati, direttore medico di Gsk Italia, partecipando, oggi a Roma, a ‘Dialoghi sull’innovazione accessibile-Innovaction’, l’incontro promosso dalla farmaceutica e Adnkronos con il patrocinio di Farmindustria. “Gli Adc sono l'ultima frontiera dell'oncologia – sottolinea Rosati – Storicamente bombardavamo i tumori con delle chemioterapie citotossiche, poi siamo evoluti verso gli anticorpi monoclonali che portavano la terapia dove serviva. Oggi siamo in grado di veicolare la ‘bomba’, quindi la terapia citotossica, direttamente all'interno del tumore con la possibilità di aumentare le chance di distruzione della malattia”.

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Pubblicato il 9 Aprile 2026