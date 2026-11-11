Farmaceutica, Pavesi (Aifa): “”Innovazione consenta meno ospedalizzazioni e maggiore aderenza””

“Dobbiamo contemporaneamente garantire che il valore dell’innovazione sia tale da consentire miglioramenti terapeutici, minore ospedalizzazione, maggiore aderenza terapeutica e canali di accesso più rapidi e più prossimi al paziente”. Lo spiega Giovanni Pavesi, direttore amministrativo Aifa – Agenzia italiana del Farmaco, all’incontro “Il futuro della legislazione farmaceutica: una visione di sistema”, organizzato da Nuove Reti a Roma.



Pubblicato il 11 Novembre 2026