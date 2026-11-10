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Farmaceutica, Panico (Adf): “”Giusto ragionare su modifica nostri margini””

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“Riteniamo che sia giusto ragionare su dei percorsi che possano modificare i nostri margini, non lasciandolo legato solo ed esclusivamente alla dispensazione della singola scatola di farmaco, ma comprendendo nel suo complesso tutta la nostra attività”. Sono le parole di Leonardo Panico, vicepresidente Adf – Associazione distributori farmaceutici, intervenendo nel corso dell’evento “Il futuro della legislazione farmaceutica: una visione di sistema”, organizzato da Nuove Reti a Roma.


Pubblicato il 10 Novembre 2026

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