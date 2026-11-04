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Farmaceutica, J&J celebra 50 anni di attività in Italia e traccia le priorità per il futuro

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’50 anni di futuro: Italian Health&Care Forum – L’Italia che innova, l’Italia che produce, l’Italia che cura’. È l’evento promosso da Johnson & Johnson presso lo stabilimento di Latina per celebrare i suoi primi 50 anni di attività in Italia. L’incontro, svoltosi alla presenza di istituzioni nazionali e locali e di rappresentanti del mondo dell’industria, della comunità scientifica, della sanità e delle associazioni dei pazienti, è stato l’occasione per illustrare le priorità delle aziende per il prossimo mezzo secolo: tempo di accesso ai farmaci, valorizzazione degli investimenti e una governance che aiuti le aziende a programmare gli elementi salienti della sanità italiana nel futuro. All’evento sono inoltre stati presentati i risultati dello studio del Cerm – Competitività, regole, mercati – sull’impatto del meccanismo del payback farmaceutico sulla sostenibilità economica delle imprese. Dall’analisi emerge che una maggiore prevedibilità dell’ammontare del meccanismo nato come misura straordinaria sarebbe cruciale per consentire alle imprese di programmare e sostenere investimenti di lungo periodo, fondamentali per la crescita e la competitività del Paese.


Pubblicato il 4 Novembre 2026

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