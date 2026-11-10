Attualità
Farmaceutica, Greco (Assobiotec-Federchimica): “”Si lavori insieme per portare terapie a pazienti””
“Bisogna che tutti gli attori che fanno parte di questo percorso, che porta un’idea a diventare una terapia per un paziente, possano fare la loro parte per migliorare il contesto in cui operano”. È quanto affermato da Fabrizio Greco, presidente Assobiotec-Federchimica, nel corso dell’evento “Il futuro della legislazione farmaceutica: una visione di sistema”, organizzato da Nuove Reti a Roma.
Pubblicato il 10 Novembre 2026