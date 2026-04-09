Farmaceutica: Grazzi (Gsk), ‘stabilimento di Parma contribuisce a economia salute’

(Adnkronos) – “Da 42 anni lo stabilimento di Parma contribuisce allo sviluppo dell'economia della salute. Lo fa attraverso tecnologie d'avanguardia e produzioni che vanno dalle fasi cliniche fino a quelle commerciali di farmaci altamente specializzati, come antitumorali, antivirali o specialty. Partono da Parma e raggiungono i pazienti che ne hanno bisogno in tutto il mondo”. Lo ha detto Martino Grazzi, amministratore delegato Gsk Manufacturing, all’evento ‘Dialoghi sull’Innovazione accessibile – Innovaction’ a Roma, promosso dalla farmaceutica e Adnkronos, con il patrocinio di Farmindustria. Lo stabilimento di San Polo di Torrile si propone ora di mantenere e accrescere il ruolo strategico dell'Italia nella rete globale Gsk. “Possiamo ulteriormente valorizzare le competenze delle nostre persone, già capaci di fare cose che raramente si riescono a fare in un network farmaceutico. Questo è un must – sottolinea Grazzi – Dobbiamo continuare a investire sulle tecnologie d'avanguardia, sull'innovazione, fare rewarding dell'innovazione stessa e garantire che tutto il tessuto a supporto possa mantenere il passo di questa evoluzione tecnologica e cogliere le opportunità che via via potranno presentarsi”.

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Pubblicato il 9 Aprile 2026