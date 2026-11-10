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Farmaceutica, Gesualdo (Fism): “”Investire in ricerca clinica per restare competitivi””

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“È arrivato il momento che l’Europa e l’Italia credano di più nell’innovazione. Dobbiamo investire nella ricerca clinica. Abbiamo la necessità di rendere più competitivo il Sistema sanitario italiano”. Lo ha detto Loreto Gesualdo, presidente Fism – Federazione delle società medico-scientifiche italiane, all’evento ‘Il futuro della legislazione farmaceutica: una visione di sistema’, organizzato da Nuove Reti oggi a Roma.


Pubblicato il 10 Novembre 2026

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