Farmaceutica, Gesualdo (Fism): “”Investire in ricerca clinica per restare competitivi””

“È arrivato il momento che l’Europa e l’Italia credano di più nell’innovazione. Dobbiamo investire nella ricerca clinica. Abbiamo la necessità di rendere più competitivo il Sistema sanitario italiano”. Lo ha detto Loreto Gesualdo, presidente Fism – Federazione delle società medico-scientifiche italiane, all’evento ‘Il futuro della legislazione farmaceutica: una visione di sistema’, organizzato da Nuove Reti oggi a Roma.



Pubblicato il 10 Novembre 2026