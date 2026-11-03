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Farmaceutica, Gemmato: “160 mln  per sostenere aziende che investono in ricerca in Italia”

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“In questa legge di bilancio il governo Meloni ha previsto 160 milioni di euro per dare un vantaggio competitivo, in termini economici, alle aziende farmaceutiche che investono e fanno ricerca e sviluppo in Italia”. Lo ha detto il sottosegretario ala Salute, Marcello Gemmato, in occasione dei 50 anni di Johnson & Johnson Innovative Medicine nello stabilimento di Latina.


Pubblicato il 3 Novembre 2026

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