Farmaceutica, Gemmato: “160 mln  per sostenere aziende che investono in ricerca in Italia”

“In questa legge di bilancio il governo Meloni ha previsto 160 milioni di euro per dare un vantaggio competitivo, in termini economici, alle aziende farmaceutiche che investono e fanno ricerca e sviluppo in Italia”. Lo ha detto il sottosegretario ala Salute, Marcello Gemmato, in occasione dei 50 anni di Johnson & Johnson Innovative Medicine nello stabilimento di Latina.



Pubblicato il 3 Novembre 2026