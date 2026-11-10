Farmaceutica, Cossolo (Federfarma): “”Regolare rapporto tra Mmg e farmacie””

“Bisogna implementare la convenzione e scrivere in modo chiaro chi fa che cosa nel rapporto tra medici di medicina generale e farmacie, per la gestione del paziente sul territorio”. Lo ha detto Marco Cossolo, presidente nazionale Federfarma – Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani, all’incontro “Il futuro della legislazione farmaceutica: una visione di sistema”, organizzato da Nuove Reti a Roma.



Pubblicato il 10 Novembre 2026