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Farmaceutica, Cossolo (Federfarma): “”Regolare rapporto tra Mmg e farmacie””

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“Bisogna implementare la convenzione e scrivere in modo chiaro chi fa che cosa nel rapporto tra medici di medicina generale e farmacie, per la gestione del paziente sul territorio”. Lo ha detto Marco Cossolo, presidente nazionale Federfarma – Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani, all’incontro “Il futuro della legislazione farmaceutica: una visione di sistema”, organizzato da Nuove Reti a Roma.


Pubblicato il 10 Novembre 2026

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