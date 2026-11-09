Farmaceutica, Cittadinanzattiva: “Testo unico metta ordine in norme e garantisca accesso concreto ai pazienti”

(Adnkronos) – “L’Italia è un Paese molto attento alla normativa e questo ne è un esempio. Quindi, l’approvazione del Testo unico che riforma la legislazione sulla farmaceutica va nella direzione che Cittadinanzattiva ha sempre auspicato: quella di mettere ordine in una serie di normative frammentate che però devono ovviamente riverberarsi a beneficio del paziente, trasformandosi in un accesso concreto”. Lo ha detto Maria Vitale, responsabile dei Programmi per la Salute di Cittadinanzattiva, intervenendo all’evento “Il futuro della legislazione farmaceutica: una visione di sistema”, organizzato da Nuove Reti a Roma.

“Nell’esperienza concreta dei cittadini e dei pazienti, non sempre la disponibilità dei farmaci arriva tempestivamente o in modo appropriato, sia in termini di tempo sia in termini di prossimità in modo congruente con le esigenze di cura. Sicuramente questa normativa va in questa direzione, in cui la prossimità non è solo geografica, ma anche relazionale, con professionisti che stanno lungo tutta la filiera” ha aggiunto.

Una riorganizzazione della prescrizione, distribuzione e dispensazione del farmaco più prossima al cittadino “andrà a beneficio di tutte le persone che hanno una patologia cronica, ma anche dei soggetti che abitano in luoghi distanti dai grandi centri urbani, dove la farmacia può rappresentare il primo, o forse l’unico, presidio sanitario. Ci si aspetta quindi che, in qualche modo, questa riorganizzazione renda più fruibile e tempestivo l’accesso ai farmaci” ha concluso.

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Pubblicato il 9 Novembre 2026