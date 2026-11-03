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Farmaceutica, Aurigemma: ‘il Lazio protagonista grazie a sinergia tra aziende, ricerca e personale

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“Il ruolo nevralgico della Regione Lazio nel sistema farmaceutico nazionale è il risultato della sinergia tra aziende, ricerca, università e, soprattutto, personale sanitario, che ha dato e continua a dare un contributo fondamentale al settore”. Lo ha dichiarato Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, in occasione dei 50 anni di Johnson & Johnson Innovative Medicine celebrati nello stabilimento di Latina.


Pubblicato il 3 Novembre 2026

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