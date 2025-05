Fares (Investopia): “Abu Dhabi nostro principale importatore nel Golfo”

(Adnkronos) – "La relazione economica tra Emirati Arabi Uniti e Italia continua a rafforzarsi. Gli scambi commerciali tra le nostre due economie sono cresciuti a doppia cifra negli ultimi due anni: nel 2024 abbiamo superato i 14 miliardi di dollari di interscambio e, secondo la maggior parte delle stime, gli Emirati sono oggi il principale importatore di beni e servizi italiani rispetto agli altri Paesi del Golfo. In effetti, le importazioni degli Emirati dall’Italia superano quelle complessive di tutti i Paesi del Nord Africa messi insieme". Lo afferma Jean Fares, amministratore delegato di Investopia, aprendo la terza edizione dell'omonima conferenza a Palazzo Mezzanotte, Milano. "Anche i flussi di investimento seguono questa tendenza", continua Fares, ricordando il piano di investimenti emiratino da 40 miliardi di euro siglato tra Abu Dhabi e Roma in occasione della prima visita di Stato del presidente emiratino a febbraio. Mohammed bin Zayed Al Nahyan, lo scorso febbraio. "Questi investimenti coprono settori strategici come l’intelligenza artificiale, i data center, la ricerca spaziale e le energie rinnovabili", rileva l'ad di Investopia, evidenziando che l'ente vuole "fare ancora di più e portare avanti questo slancio positivo" sostenendo il flusso di investimenti verso nuovi settori economici "che guideranno la crescita e rafforzeranno la cooperazione economica tra i nostri due Paesi". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Maggio 2025