“Fare l’imprenditore in Italia è un atto di eroismo e la manovra non ci soddisfa”: lo dice in questa intervista che ci ha rilasciato il dottor Tommaso Cerciello, Presidente Nazionale Confederale PMI Italia.

Presidente Cerciello, chi siete?

“Siamo una confederazione che rappresenta prevalentemente le Piccole e Medie Imprese, ma anche le grandi. Io ne sono il Presidente. Siamo nati nel 2006 con oltre 300.000 partite Ive diffuse su tutto il territorio nazionale, inclusa la Puglia, in tutta la Puglia dove abbiamo sedi e uffici”.

Rappresentate le PMI…

“Che poi sono l’ossatura economica del nostro Paese, tuttavia abbiamo da qualche tempo anche imprese più grandi aderenti alla nostra Confederazione”.

Quali sono i problemi più sentiti da voi?

“Uno dei problemi maggiormente seri e gravi è la tassazione eccessiva. Per fare gli imprenditori oggi in Italia bisogna essere eroi, vale per le medie e piccole imprese, ma anche per le grandi. Spesso per tante piccole imprese e imprenditori vi è la impossibilità ad andare avanti”.

I motivi?

“I costi del lavoro, dei materiali, dell’energia penso alla luce e al gas. Tutto questo fa in modo che svolgere il lavoro di imprenditore in Italia sia impossibile e ormai poco remunerativo. I nostri prodotti con questi conti diventano anche poco competitivi all’ estero e noi siamo un Paese manifatturiero”.

Che cosa pensate della manovra del governo che ormai suscita proteste e polemiche dappertutto?

“La manovra diciamolo chiaro, non ci soddisfa. Bisogna dire che il sud è stato trascurato con soli 34 milioni. Le cartelle esattoriali per esempio dovevano essere abbassate nell’ ammontare”.

Cuneo fiscale per il lavoro…

“Si poteva fare molto di più e meglio. In Italia la tassazione sul lavoro è eccessiva e bisognava intervenire sul cuneo fiscale. In questo modo si aiutano le aziende, ma si agevolano i lavoratori che si ritrovano più soldi in tasca”.

Il governo ha l’attenuante di aver agito in poco tempo…

“Effettivamente è così. E’ questo il motivo per il quale siamo un poco più indulgenti tenuto conto sia dei tempi ristretti che delle risorse economiche limitate”.

Crede che il governo debba fare debito pubblico per aiutare al pagamento di luce e gas?

“A mio avviso sarebbe giusto, tra l’altro in questo modo favoriamo imprese che vanno a lavorare all’ estero dove i costi sono più bassi”.

Reddito di cittadinanza, che ne pensate?

“Noi non siamo contro i poveri e chi ha bisogno di aiuto, ci mancherebbe altro. Però così come messo è uno strumento che genera debito pubblico, andrebbe rimodulato”.

In che senso?

“Nel senso che se è giusto e corretto aiutare coloro i quali sono in difficoltà, è altrettanto corretto rivedere la normativa. Oggi con l’attuale situazione favoriamo il lavoro a nero. In settori come il turismo e hotel non si trova personale proprio per i reddito di cittadinanza. Bisogna prima di tutto favorire le politiche attive del lavoro rispetto a misure di mero assistenzialismo. Il Sud è morto per l’assistenzialismo”.

Insomma, che fare col reddito di cittadinanza?

“Il reddito è sbagliato nella sua attuazione perchè spesso finisce col premiare chi non ne ha diritto, tuttavia non possiamo dimenticare chi è nella difficoltà, evitando di favorire il lavoro in nero. Una soluzione potrebbe essere quella di far verificare con attenzione i requisiti per il reddito di cittadinanza ai sindaci, ai Vigili Urbano e alla Guardia di Finanza che hanno maggiormente il polso della situazione”.

Bruno Volpe

Condividi sui Social!